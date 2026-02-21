9-летняя девочка осталась без папы: в Башкирии простятся с погибшим контрактником

— Ансар Хамитович и его младший брат с детства мечтали быть военными. Сослуживцы и командир о нем только хорошего мнения. Всегда был отзывчивым, бесстрашным и всем помогал. При жизни он имел очень много друзей, так как был общительным, веселым, не умел злиться. Для него были важны не столько деньги, а отношение к себе, к окружающим, к работе. Руки у него были золотые. С детства любил петь. Был разносторонним и удивительным человеком, — рассказали в администрации Белорецкого района.