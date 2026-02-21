9-летняя девочка осталась без папы: в Башкирии простятся с погибшим контрактником

Завтра, 22 февраля, в Белорецком районе Башкирии пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Ансаром Сулеймановым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ансар Хамитович родился в селе Рысакаево в 1991 году. Рос в многодетной семье. После школы работал в строительной организации, возводил дома, террасы, беседки и бани. В 2015 году женился, а через год у него с супругой родилась дочка. До отъезда в зону СВО работал вахтовиком.
В феврале прошлого года заключил контракт с Министерством Обороны России и отправился в зону спецоперации, служил под Донецком. Весной его не стало.
— Ансар Хамитович и его младший брат с детства мечтали быть военными. Сослуживцы и командир о нем только хорошего мнения. Всегда был отзывчивым, бесстрашным и всем помогал. При жизни он имел очень много друзей, так как был общительным, веселым, не умел злиться. Для него были важны не столько деньги, а отношение к себе, к окружающим, к работе. Руки у него были золотые. С детства любил петь. Был разносторонним и удивительным человеком, — рассказали в администрации Белорецкого района.
Прощание с Ансаром Сулеймановым состоится завтра в 11:30 в Рысакаево. Траурный митинг начнется в 12:00.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.