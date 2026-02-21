Нападает с ножом и молотком: В Балашихе пенсионерка держит в страхе всю многоэтажку

По словам очевидцев, на счету дебоширки не только постоянные угрозы, но и реальные преступления: она поджигала детские коляски в подъезде и убивала собак. В ноябре прошлого года Елена напала на 54-летнюю женщину возле школы № 29. Дочь пострадавшей рассказала, что соседка с криком ударила её мать ножом в руку и спину, после чего скрылась в сторону кладбища. Потерпевшей наложили швы, а на нападавшую написали заявление в полицию.