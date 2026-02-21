ФТС сообщила о длинных очередях на российско-эстонской границе

Санкт-Петербургская таможня фиксирует рост числа пересечений границы из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. Это привело к образованию больших очередей на эстонской стороне. Об этом говорится в сообщении ФТС.
«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди», — говорится в сообщении от таможенного ведомства.
Очередей на российской стороне нет, пункт пропуска работает штатно. Таможня готова к увеличению потока, отметили в ФТС. Проблемы возникли из-за эстонских органов контроля.
Напомним, недавно в Эстонии заявили, что будут усложнять выдачу ВНЖ для россиян и белорусов. Власти республики заявили, что оставляют за собой право отказать в выдаче вида на жительство для граждан РФ и Белоруссии без объяснения причин.