Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФТС сообщила о длинных очередях на российско-эстонской границе

Российская таможня фиксирует рост пересечений границы с эстонской стороны.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербургская таможня фиксирует рост числа пересечений границы из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. Это привело к образованию больших очередей на эстонской стороне. Об этом говорится в сообщении ФТС.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди», — говорится в сообщении от таможенного ведомства.

Очередей на российской стороне нет, пункт пропуска работает штатно. Таможня готова к увеличению потока, отметили в ФТС. Проблемы возникли из-за эстонских органов контроля.

Напомним, недавно в Эстонии заявили, что будут усложнять выдачу ВНЖ для россиян и белорусов. Власти республики заявили, что оставляют за собой право отказать в выдаче вида на жительство для граждан РФ и Белоруссии без объяснения причин.