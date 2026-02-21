Звезда танца Гайнутдинов раскрыл, как восстанавливает силы

«В первую очередь для восстановления физических сил мне нужен сон, — сказал aif.ru Ильдар Гайнутдинов. — После трудных репетиций и спектаклей на утро я просыпаюсь абсолютно отдохнувшим и вполне прекрасно себя чувствую. Не знаю, может быть это молодость. Но пока вот так. Что дальше будет, посмотрим. Сегодня для меня гораздо актуальнее вопрос, как справляться с моральным напряжением, потому что голова работает постоянно, когда создаешь номер, ставишь шоу, репетируешь спектакль и хочешь, чтобы на сцене всё получилось совершенно».