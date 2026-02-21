Звезда танца Гайнутдинов раскрыл, как восстанавливает силы

На сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится юбилейный гала-концерт «Танец без имени» мировой звезды Ильдара Гайнутдинова с участием звезд балета и олимпийских чемпионов.
Танцовщик с мировым именем, хореограф Ильдар Гайнутдинов ответил на вопрос aif.ru, есть ли у него определенная система питания. Легенда танца признался, что за рацион в их доме отвечает его избранница — знаменитая фигуристка Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
«Вчера, например, я ел пельмени в бульоне, — рассказал aif.ru Ильдар Гайнутдинов. — Я в еде неприхотлив. Что жена приготовит, то и ем». На вопрос, что ему нужно для восстановления после сложных репетиций и спектаклей, танцовщик, будучи перфекционистом, признался, что в первую очередь ему важно справиться не с физической усталостью, а с волнением.
«В первую очередь для восстановления физических сил мне нужен сон, — сказал aif.ru Ильдар Гайнутдинов. — После трудных репетиций и спектаклей на утро я просыпаюсь абсолютно отдохнувшим и вполне прекрасно себя чувствую. Не знаю, может быть это молодость. Но пока вот так. Что дальше будет, посмотрим. Сегодня для меня гораздо актуальнее вопрос, как справляться с моральным напряжением, потому что голова работает постоянно, когда создаешь номер, ставишь шоу, репетируешь спектакль и хочешь, чтобы на сцене всё получилось совершенно».
Отметим, 25 февраля 2026 года на сцене Государственного Кремлёвского дворца состоится многожанровый юбилейный гала-концерт «Танец без имени» мировой звезды, танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова с участием выдающихся артистов, олимпийских чемпионов и знаменитых музыкальных коллективов.
«Для меня этот проект, где каждый стиль — это не граница, а возможность, есть лишь пульс и танец, который нельзя назвать», — комментирует Ильдар Гайнутдинов. Проект станет синтезом хореографии, музыки, спорта и визуального искусства, демонстрируя многогранность современного сценического языка и творческое мастерство артистов.
Среди участников проекта — звёзды Большого театра России Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич, Вячеслав Лопатин, Елизавета Кокорева, Даниил Потапцев, олимпийские чемпионки Евгения Медведева, Евгения Канаева и Мария Шурочкина.
Также в вечере, организоваванном продюсерской компанией CONCERMANIA, примут участие известное фортепианное трио Bel Suono, шоу японских барабанов Taiko in-spiration, а также Театр танца Аллы Духовой TODES.
Как говорят устроители, «Танец без имени» — это личное высказывание на языке тела, пластики и чувства. Это не просто зрелищный перформанс, это — исследование природы танца, в котором нет границ, жанра, названия или определения. Танец как чистая энергия, как форма, которая способна выразить больше слов. В программе концерта — шедевры неоклассической и современной хореографии, уникальные номера с элементами акробатики, спортивной и художественной гимнастики, а также яркие танцы таких современных направлений, как хип-хоп, брейк-данс, джаз-фанк, контемпорари и другие.
Кроме того, зрителей гала-вечера ждет премьера нового дуэта «Танец без имени» известного российского хореографа Павла Глухова, совсем недавно работавшего на балетном спектакле «Две Анны».
«Танец без имени» — это не жанр и не определение. Это энергия. Это язык тела, пластики и чувств, который говорит громче слов. Это событие, где рождается новый язык танца — без имени, но с мощной силой.
Напомним, в 2017 году Ильдар в возрасте 16 лет стал самым молодым участником российского шоу «Танцы» на ТНТ. Выступление Ильдара настолько впечатлило опытных членов жюри, что юноше аплодировали стоя. Он попал в команду хореографа Татьяны Денисовой и дошёл до финала. В мае 2018 года на международном песенном конкурсе Евровидение 2018 в Португалии исполнил поставленный совместно с Аллой Духовой танец в номере, который был подготовлен для певицы Юлии Самойловой продюсером и режиссёром Алексеем Голубевым. В 2018 году стал победителем франшизы международного танцевального конкурса World of Dance Polska, организованного Дженнифер Лопес. В 2021 году победил в российском танцевальном телепроекте на Первом канале — «Dance Революция».
В 2022 г. был приглашен в качестве члена жюри в танцевальный телепроект «Большие и маленькие» на телеканале Россия-Культура. В 2019 году неоднократно гастролировал в Монако в составе балета TODES. Исполнил сольные номера на сцене Оперы Монте-Карло перед королевской семьей, в частности правящим князем Монако и герцогом Валентинуа. Выступал на турнире Monte-Carlo Rolex Masters 2019 и благотворительном вечере по приглашению князя Альбера Александра Луи Пьера Гримальди. В 2021 г. выступал в Голливуде в качестве приглашённого гостя на церемонии World Choreography Awards, также известной как «Оскар танца». Получил премию «Лучший танцор года 2021» по версии VIVO. В декабре 2021 года, в рамках Международного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» в ГМИИ им. Пушкина, состоялась премьера музыкально-хореографического спектакля «Магия Маски» в исполнении Ильдара Гайнутдинова. Режиссер-постановщик, хореограф — Алла Сигалова.
В июне 2022 года состоялась премьера проекта «POSTSCRIPT 2.0», в рамках которой на Новой сцене Большого театра Ильдар Гайнутдинов исполнил сольную партию в балете «Initium» Константина Кейхеля (мировая премьера) и в балете «Фавн» Сиди Ларби Шеркауи. В июле 2022 года выступил на Исторической сцене Большого театра в проекте «MODANSE».
Награждён дипломом «Человек года 2022» от комитета поддержки Программ Президента Российской Федерации В. В. Путина в сфере культуры, науки, медицины, образования и промышленности России. Номинация ИСКУССТВО «За вклад в развитие искусства России». В ноябре 2022 года состоялась мировая премьера проекта «Лабиринт», в рамках которой на Новой сцене Большого театра Ильдар Гайнутдинов исполнил сольные партии в балетах «Минотавр» Патрика де Бана и «Сияние» Ольги Лабовкиной. В январе 2023 года дебютировал в балете «Габриэль Шанель» на сцене Dubai Opera (Дубай, ОАЭ). Сольная партия «Аполлон» хореографа Юрия Посохова, основой которой стоит академический классический танец. В марте 2023 года в рамках X Транссибирского Арт-Фестиваля выступил на Большой сцене НОВАТа и в Красноярском государственном театре оперы и балета.