Огромное сердце сожгли на Масленицу в Калужской области

При этом в Липецкой области сожгли на Масленицу чучело куклы Лабубу. Сожжение «зубастого монстра» стало центральным событием праздника в археологическом парке «Аргамач». До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных коллективов.