Огромное сердце сожгли на Масленицу в Калужской области

Арт-объект в форме большого сердца высотой 25 метров сожгли во время празднования Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщило агентство РИА Новости.

— Образ горящего сердца отсылал гостей Масленицы к герою произведения Максима Горького Данко, который вырвал сердце из груди, чтобы осветить людям путь. Стремлению делиться пламенем своего сердца посвятили мероприятие в этом году, — говорится в материале.

Для создания этого объекта использовали горбыль, лозу, тонкомер и паллеты — материалы, которые уже не пригодны для других целей. Процесс сожжения «сердца» длился более часа, пишет агентство.

При этом в Липецкой области сожгли на Масленицу чучело куклы Лабубу. Сожжение «зубастого монстра» стало центральным событием праздника в археологическом парке «Аргамач». До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных коллективов.

Также в честь праздника в Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли гигантский Царь-блин. Его диаметр составляет 3,5 метра, а собран он из более чем 700 стандартных блинов.