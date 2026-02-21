Стала известна причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Зои Дородовой

По словам Туктаревой, 15 апреля 2025 года коллектив отмечал 85-летие Зои Сергеевны, однако вскоре после этого она начала слабеть. Пенсионерка жаловалась на слабость, боли в коленях и суставах. Болезнь вернулась и очень быстро забрала её жизнь. Похоронили Дородову 21 февраля на кладбище в деревне Бураново в Удмуртии, где она жила.