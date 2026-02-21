Ричмонд
Стала известна причина смерти участницы «Бурановских бабушек» Зои Дородовой

Названа причина смерти участницы коллектива «Бурановские бабушки» Зои Дородовой. Как сообщила ТАСС художественный руководитель ансамбля Ольга Туктарева, 85-летняя артистка скончалась от онкологического заболевания.

Источник: Life.ru

По словам Туктаревой, 15 апреля 2025 года коллектив отмечал 85-летие Зои Сергеевны, однако вскоре после этого она начала слабеть. Пенсионерка жаловалась на слабость, боли в коленях и суставах. Болезнь вернулась и очень быстро забрала её жизнь. Похоронили Дородову 21 февраля на кладбище в деревне Бураново в Удмуртии, где она жила.

«Мы справили 85-летие Зои Сергеевны 15 апреля 2025 года, и она вскоре стала слабеть. Говорила всё, что сил нет и с коленями мучалась, суставы болели. Онкология вернулась к ней и очень быстро её забрала. Очень светлый она была человек», — рассказала Туктарева.

Напомним, что о кончине Зои Дородовой стало известно 21 февраля. Об этом сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев. Он назвал случившееся невосполнимой утратой для удмуртской культуры и выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.

