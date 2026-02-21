«Сбежался весь морг»: судмедэксперт Решетун рассказал об уникальном случае из практики

Судмедэксперт Алексей Решетун описал уникальный случай из своей практики. Он подчеркнул, что посмотреть «сбежался весь морг». Речь идет об обнаружении бычьего цепня при вскрытии впервые за 25 лет. История прозвучала в его интервью для YouTube-канала блогера Павла Костина.
При вскрытии тела Решетун нашел бычьего цепня длиной несколько метров. Это редкий случай за его 25-летнюю практику. После смерти человека паразит тоже умирает, резюмировал эксперт в интервью.
Весь морг собрался посмотреть на уникальную находку, отметил врач. Судмедэксперт добавил, что за десятилетия работы его коллеги никогда не видели ничего подобного.
Ранее KP.RU рассказал о не менее удивительном случае, который произошел в Приморье. Там пациенту удалили огромную опухоль. Образование достигло гигантских размеров, но пациент даже не подозревал, что в его теле что-то развивается и растет. Опухоль обнаружили случайно, она не доставляла дискомфорта 18-летнему пациенту. Конечно, бессимптомное проявление переросло бы в большую проблему, если бы не уникальная операция российских врачей.