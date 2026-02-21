«Сбежался весь морг»: судмедэксперт Решетун рассказал об уникальном случае из практики

Ранее KP.RU рассказал о не менее удивительном случае, который произошел в Приморье. Там пациенту удалили огромную опухоль. Образование достигло гигантских размеров, но пациент даже не подозревал, что в его теле что-то развивается и растет. Опухоль обнаружили случайно, она не доставляла дискомфорта 18-летнему пациенту. Конечно, бессимптомное проявление переросло бы в большую проблему, если бы не уникальная операция российских врачей.