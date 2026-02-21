NASA может перенести запуск Artemis II из-за утечки в системе двигателя

В агентстве сообщили, что зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и готовят возможный откат ракеты для дополнительной проверки. В NASA признали, что проблема может повлиять на дату вылета.