NASA может перенести запуск Artemis II из-за утечки в системе двигателя

В агентстве сообщили, что зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и готовят возможный откат ракеты для дополнительной проверки. В NASA признали, что проблема может повлиять на дату вылета.
Ранее Life.ru писал, что 2 февралдя была проведена генеральная репетиция запуска американской пилотируемой лунной миссии Artemis II. Программа «Артемида» была анонсирована администрацией Дональда Трампа в 2019 году с первоначальным планом высадки на Луну к 2024 году.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.