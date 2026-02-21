Ричмонд
NASA может перенести запуск Artemis II из-за утечки в системе двигателя

NASA готовится вернуть ракету миссии Artemis II и корабль Orion со стартовой площадки в сборочный цех. Причиной стала выявленная утечка, которая может повлиять на сроки запуска, намеченного на 6 марта.

Источник: Life.ru

В агентстве сообщили, что зафиксировано нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. Сейчас специалисты оценивают ситуацию и готовят возможный откат ракеты для дополнительной проверки. В NASA признали, что проблема может повлиять на дату вылета.

Ранее Life.ru писал, что 2 февралдя была проведена генеральная репетиция запуска американской пилотируемой лунной миссии Artemis II. Программа «Артемида» была анонсирована администрацией Дональда Трампа в 2019 году с первоначальным планом высадки на Луну к 2024 году.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

