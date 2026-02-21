О Владимире Путине он написал 20 книг, изданных в десятках стран. Бывшие коллеги по диссидентскому движению обвиняли ученого в одобрении политики президента России. Среди релокантов ходит мнение, что Рой Медведев — агент КГБ со стажем. Однажды об этом напрямую спросили Сергея Степашина, который возглавлял российские спецслужбы. Степашин рассмеялся: «Нет, он в наших списках никогда не значился». Думаю, благожелательное отношение Медведева к президенту России во многом объясняется тем, что историк нашел в Путине единомышленника в подходе к истории. В одной из книг Медведев вывел три исторических принципа Путина. Это преемственность исторического пути тысячелетнего Российского государства. Это понимание истории, которая должна объединять, а не разводить граждан по враждебным углам. И третье — нельзя прошлое изображать одной краской, нужен объективный анализ. И есть еще один принцип, которого неукоснительно придерживается президент России, — уважительное отношение к предшественникам. Признаться, такого прежде в нашей практике не было. Все, кто читал книги Роя Медведева, не могут не заметить, что он придерживается уважительного отношения к своим персонажам.