Гандболистки «Ростов-Дон» одержали победу над «Звездой»

«Ростов-Дон» обыграл «Звезду» со счетом 31:30.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 21 февраля, гандболистки «Ростов-Дон» одержали победу над звенигородской «Звездой» со счетом 31:30. При этом первый тайм остался за гостьями — 12:15.

После перерыва ситуация на площадке накалилась до предела. Гости уверенно чувствовали себя при бросках с девяти метров и несколько раз увеличивали отрыв до четырех мячей. Однако ростовчанки не сдавались и методично сокращали разницу.

Настоящей героиней встречи стала вратарь Анастасия Ясницкая под 21-м номером. Она отразила 41% бросков соперниц, включая удары с семиметровой отметки, став непреодолимой стеной для звенигородской команды.

Упорство хозяек площадки принесло плоды на последних секундах матча. Они вырвали победу с минимальным преимуществом. Финальный счет составил 31:30.

Теперь в рамках предварительного этапа чемпионата России ростовчанкам предстоит заключительная встреча. Уже в следующую субботу, 28 февраля, они сыграют в Москве с ЦСКА.

