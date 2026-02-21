Уфимца-подростка со сломанной рукой высадили из автобуса на мороз: все из-за сбоя карты

Как рассказал отец подростков, дети попытались приложить карту снова, однако кондуктор в «агрессивной форме» заявила, что карта находится в «стоп-листе», и попросила водителя высадить их на ближайшей остановке. На улице в тот момент было −15°C, и у одного из мальчиков была сломана рука — он был в гипсе, что, по словам отца, сотрудники «Башавтотранса» не могли не заметить.