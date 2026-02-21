Ричмонд
В России с 1 марта поднимут пенсии одной категории граждан: подробности

Бессараб: с 1 марта будут увеличены пенсии тем, кому исполнилось 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта в России увеличатся пенсии для граждан. Россияне определенной категории могут рассчитывать на прибавку. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 80 лет в феврале 2026 года. Об этом в разговоре с Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза», — отметила парламентарий в разговоре с журналистами издания.

С 1 января проиндексированы страховые пенсии для 38 миллионов человек, а с 1 февраля внесены изменения в социальный блок. Ранее KP.RU подробно рассказали об индексации пенсий в России. Аналитики издания узнали, кому и сколько положена прибавка к выплатам в 2026 году. Отмечается, что выплаты увеличиваются, чтобы перекрыть рост инфляции. Именно поэтому правительство распорядилось о внеплановой индексации пенсий.