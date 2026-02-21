В России с 1 марта поднимут пенсии одной категории граждан: подробности

С 1 января проиндексированы страховые пенсии для 38 миллионов человек, а с 1 февраля внесены изменения в социальный блок. Ранее KP.RU подробно рассказали об индексации пенсий в России. Аналитики издания узнали, кому и сколько положена прибавка к выплатам в 2026 году. Отмечается, что выплаты увеличиваются, чтобы перекрыть рост инфляции. Именно поэтому правительство распорядилось о внеплановой индексации пенсий.