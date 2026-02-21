Стало известно, какой категории россиян поднимут пенсии с 1 марта

В России с 1 марта увеличат пенсии для граждан, достигших 80 лет в феврале. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза, — рассказала Бессараб.
Депутат отметила, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали для 38 миллионов человек, с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке. Кроме того, с 1 апреля социальная пенсия вырастет на 6,8 процента почти для 4,5 миллиона россиян, передает Lenta.ru.
В декабре 2025 года средний размер пенсии неработающих россиян составил почти 24 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 2,3 тысячи рублей. По данным Соцфонда, 1 декабря 2025 года средняя пенсия неработающих граждан составила 23,9 тысячи рублей, тогда как в декабре 2024 года она была около 21,7 тысячи рублей.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предупредил россиян о новых правилах оплаты услуг ЖКХ с 1 марта 2026 года.