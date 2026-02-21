Стало известно, какой категории россиян поднимут пенсии с 1 марта

В декабре 2025 года средний размер пенсии неработающих россиян составил почти 24 тысячи рублей, увеличившись за год примерно на 2,3 тысячи рублей. По данным Соцфонда, 1 декабря 2025 года средняя пенсия неработающих граждан составила 23,9 тысячи рублей, тогда как в декабре 2024 года она была около 21,7 тысячи рублей.