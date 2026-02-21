Недвижимость не отображается на Госуслугах? Росреестр объяснил, что делать

Если собственник менял фамилию, но не уведомил об этом Росреестр, информация в ЕГРН расходится с данными на Госуслугах. Чтобы исправить это, нужно подать заявление о внесении изменений — через МФЦ или портал Госуслуг. Госпошлина не взимается.