Недвижимость не отображается на Госуслугах? Росреестр объяснил, что делать

Владельцы жилья иногда сталкиваются с ситуацией, когда их недвижимость не отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. Эксперты Росреестра Башкирии в разговоре с изданием UfacityNews.ru назвали две основные причины и способы их решения.
1) Несовпадение персональных данных.
Если собственник менял фамилию, но не уведомил об этом Росреестр, информация в ЕГРН расходится с данными на Госуслугах. Чтобы исправить это, нужно подать заявление о внесении изменений — через МФЦ или портал Госуслуг. Госпошлина не взимается.
2) Приобретение жилья до 1998 года.
Права на такую недвижимость могли быть не зарегистрированы в Едином госреестре. В этом случае необходимо обратиться в МФЦ с правоустанавливающими документами и зарегистрировать право собственности. Услуга также бесплатна.
