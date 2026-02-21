Ричмонд
Недвижимость не отображается на Госуслугах? Росреестр объяснил, что делать

Жителям Башкирии разъяснили проблему с отображением жилья на Госуслугах.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы жилья иногда сталкиваются с ситуацией, когда их недвижимость не отображается в личном кабинете на портале Госуслуг. Эксперты Росреестра Башкирии в разговоре с изданием UfacityNews.ru назвали две основные причины и способы их решения.

1) Несовпадение персональных данных.

Если собственник менял фамилию, но не уведомил об этом Росреестр, информация в ЕГРН расходится с данными на Госуслугах. Чтобы исправить это, нужно подать заявление о внесении изменений — через МФЦ или портал Госуслуг. Госпошлина не взимается.

2) Приобретение жилья до 1998 года.

Права на такую недвижимость могли быть не зарегистрированы в Едином госреестре. В этом случае необходимо обратиться в МФЦ с правоустанавливающими документами и зарегистрировать право собственности. Услуга также бесплатна.

