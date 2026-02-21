Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нужно договариваться»: Финляндия выступила с громким заявлением о России

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила начала диалога с РФ в будущем.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз может возобновить диалог с Россией в ближайшем будущем. Об этом сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Yle.

«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — с таким громким заявлением о России выступили в Хельсинки.

Но позже Валтонен призвала усилить давление на Москву для урегулирования конфликта на Украине. В конце она окончательно запуталась в своих словах и назвала переговорный процесс довольно сложным.

Нужно отметить, что в ЕС уже не первый раз говорят о возобновлении диалога с Россией. Не так давно с такой инициативой выступил президент Финляндии Алесандр Стубб, а также лидер Франции Эммануэль Макрон.

Что касается Москвы, то в Кремле подчеркивали открытость к переговорам с любой страной, даже недружественной. Однако диалог должен быть справедливым и учитывать интересы РФ.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше