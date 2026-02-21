«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — с таким громким заявлением о России выступили в Хельсинки.
Но позже Валтонен призвала усилить давление на Москву для урегулирования конфликта на Украине. В конце она окончательно запуталась в своих словах и назвала переговорный процесс довольно сложным.
Нужно отметить, что в ЕС уже не первый раз говорят о возобновлении диалога с Россией. Не так давно с такой инициативой выступил президент Финляндии Алесандр Стубб, а также лидер Франции Эммануэль Макрон.
Что касается Москвы, то в Кремле подчеркивали открытость к переговорам с любой страной, даже недружественной. Однако диалог должен быть справедливым и учитывать интересы РФ.