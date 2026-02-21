Коростелеву не удалось получить ни одной медали Олимпийских игр в лыжных гонках

Российский лыжник Савелий Коростелев в ходе классического с общего старта на 50 км занял пятое место и завершил свое участие в Олимпийских играх. Близко к пьедесталу в лыжных гонках он подошел во второй раз за время соревнований 2026 года.
Коростелев был четвертым в скиатлоне, занял 35-е место в квалификации спринта и пришел 15-м гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом.
Организаторы Олимпийских игр после скиатлона отклонили протест, который был подан российской стороной. Составители протеста заявили, что француз Матис Делож, который занял второе место, срезал часть дистанции. Поскольку протест был отклонен, Коростелев остался четвертым.
