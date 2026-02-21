Адвокат объяснила, как вернуть деньги за онлайн-покупки ребёнка без спроса

В то же время существует ряд обстоятельств, при которых вернуть потраченное не получится. Отказ последует, если карта или платёжные данные находились в свободном доступе, на устройстве не были активированы ограничения на покупки или подобные списания происходили ранее и не оспаривались. В таких ситуациях могут сделать вывод, что родители не обеспечили должную безопасность своих платёжных средств.