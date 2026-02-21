Ричмонд
«Это он позорище»: Тарасова ответила блогеру Мэддисону на критику Петросян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на критику стримера Ильи Мэддисона (Ильи Давыдова), который назвал российскую фигуристку Аделию Петросян «позорищем» после ее выступления на Олимпийских играх в Италии. Блогер также заявил, что спортсменке лучше было не участвовать в соревнованиях.

— Почему это позорище? Она упала с четверного, а все остальное хорошо откатала. Ей поставили хорошие оценки международные судьи. Она сорвала только четверной, который вообще никто не прыгал. Это он позорище, не понимает ничего и говорит, — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы на Олимпиаде-2026 в Милане. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Хореограф и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поддержал фигуристку после падения на Играх. По его словам, риск исполнения четверного тулупа был оправдан, поскольку только этот прыжок давал шанс попасть в тройку лучших.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев заявил, что, несмотря на отсутствие медалей, все еще гордится выступлением российского лыжника Савелия Коростелева на Олимпиаде.