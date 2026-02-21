Ричмонд
Норвежский чемпион внезапно похвалил россиянина

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высоко оценил прогресс россиянина Савелия Коростелева, который занял пятое место в марафоне на 50 км на Олимпиаде в Италии.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высоко оценил прогресс россиянина Савелия Коростелева, который занял пятое место в марафоне на 50 км на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщает «Спортс».

«Когда он приехал на этап Кубка мира в Давосе, никто не думал, что он будет так высоко. Но он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует», — сказал Клебо.

Он понадеялся, что россиянин будет продолжать в том же духе.

Напомним, норвежец выиграл масс-старт классическим стилем, завоевав шестое золото на Играх‑2026 и 11‑е в олимпийской карьере. Серебро взял Мартин Нюэнгет, бронзу — Эмиль Иверсен. Весь пьедестал заняли норвежцы.

Клебо установил новый рекорд по количеству золотых наград в истории зимних Олимпиад. Он обошел лыжницу Марит Бьорген, биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена и лыжника Бьорна Дэли.

