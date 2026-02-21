Автомеханик из Шахт разобрал автомобиль клиентки и похитил деталь

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след вора. Им оказался 29-летний моторист этой же мастерской, ранее уже судимый за аналогичное преступление. Как выяснили полицейские, мужчина разобрал машину, похитил блок цилиндров и припрятал его. Продать запчасть он не успел. Автодеталь изъяли и скоро вернут законной владелице.