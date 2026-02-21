Ричмонд
Автомеханик из Шахт разобрал автомобиль клиентки и похитил деталь

В Шахтах автомеханик украл блок цилиндров из машины клиентки.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты полицейские задержали автомеханика, который разобрал машину клиентки и украл дорогостоящую деталь. Об этом рассказали в пресс-службе донской полиции.

В дежурную часть обратилась местная жительница. Женщина сдала свой «Хундай Солярис» в мастерскую для ремонта двигателя, а когда пришла забирать, обнаружила пропажу блока цилиндров. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след вора. Им оказался 29-летний моторист этой же мастерской, ранее уже судимый за аналогичное преступление. Как выяснили полицейские, мужчина разобрал машину, похитил блок цилиндров и припрятал его. Продать запчасть он не успел. Автодеталь изъяли и скоро вернут законной владелице.

В отношении шахтинца возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

