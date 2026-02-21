В «Никола-Ленивце» на Масленицу сожгли 25-метровое сердце Данко

А в Липецкой области на Масленицу сожгли гигантскую лабубу с кровавым ртом. До этого гостей развлекали катанием на лошадях и ватрушках, а также выступлениями местных ансамблей. Желающих увидеть сожжение оказалось так много, что на въезде в парк образовалась километровая пробка.