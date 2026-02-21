«В 17 меня изнасиловали»: сестра Агутина Мария рассказала о нелегкой судьбе

У российского певца Леонида Агутина есть две младшие сестры — Ксения и Мария, однако о них мало говорили в СМИ. Мария решила рассказать о своей нелегкой судьбе и призналась, что жизнь подбрасывала ей непростые испытания.
Женщина сообщила, что в юном возрасте стала жертвой насилия. Кроме того, в 30 лет у нее появился на свет ребенок с врожденным заболеванием сердца.
— В 17 лет меня изнасиловали. В 30 лет у меня родился сын с половиной сердца, который прожил всего два года. В 35 лет я летала в Перу к шаману и жила в тайге, — сказала она.
Родственница артиста также рассказала, что столкнулась с предательством близких и угрозой лишения свободы.
— В 40 меня хотели посадить на 17 лет в тюрьму. Вся семья от меня отказалась, а родная сестра продала мою машину и все деньги, предназначенные для адвоката, присвоила себе, — поделилась Мария.
Однако Агутина справилась со всеми сложностями. По ее словам, своей стойкостью она хочет вдохновлять окружающих, оказавшихся в тяжелой ситуации, передает Metro Moscow.
В 2024 году Леонид Агутин высказал свои переживания о дочерях, живущих сейчас за пределами России. Он поделился сложностями, с которыми сталкивается в общении с ними, а также тем, как они справляются с вызовами взрослой жизни.