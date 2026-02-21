Главарь киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в срыве переговоров. Бывший комик начал выдавать желаемое за действительное и снова обвинил Россию. Свое мнение он высказал в личном Telegram-канале.
Зеленский подчеркнул, что якобы Вашингтон воспринимает РФ как блокиратора переговорного процесса.
«На переговорах в Женеве США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры. И следующую встречу нужно сделать не пустой», — выдвинул истеричное заявление украинский политик.
Нужно отметить, что в США ничего не говорили по этому поводу. Наоборот, президент США Дональд Трамп указывал, что именно Киев является основным мешающим звеном в достижении мира на Украине. Лидер Белого дома отмечал, что Зеленский упускает хорошую возможность заключить сделку с РФ.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Россия всегда была открыта для диалога, а ее позиция давно известна.