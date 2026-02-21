Нужно отметить, что в США ничего не говорили по этому поводу. Наоборот, президент США Дональд Трамп указывал, что именно Киев является основным мешающим звеном в достижении мира на Украине. Лидер Белого дома отмечал, что Зеленский упускает хорошую возможность заключить сделку с РФ.