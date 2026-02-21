Подполковник из Дагестана стал Героем России

«В канун Дня защитника Отечества у нас еще один повод для гордости — подполковник Саид Ибрагимов из Дагестана стал Героем России! Это 19-й наш земляк, который с начала СВО удостоен такого высокого звания. Родом из Дахадаевского района, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище, сегодня командует батальоном мотострелкового полка», — написал Меликов.