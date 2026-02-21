Омбудсмен ЛНР: Документальное кино меняло мнения людей о конфликте на Украине

Выступая на этом же фестивале сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что документальное кино позволяет увидеть то, что Голливуд и телеканал CNN предпочитает не показывать. Он пояснил это на примере бездомных людей в Лос-Анджелесе, подчеркнув, что именно в документалистике можно столкнуться с реальной жизнью. На открытии прозвучали музыкальные номера, в том числе песня Terra rossa («Красная земля») об Донбассе, написанная итальянским подростком Франческо. В этом году в фестивальной программе представлены работы документалистов из 13 стран — от Индии и Ирана до Сербии и Турции.