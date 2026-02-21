Генерал Кувшинов признал вину в суде

В Хамовнический суд Москвы поступило представление о рассмотрении в особом порядке дела экс-руководителя 9-го Лечебно-диагностического центра Минобороны генерала Константина Кувшинова. Его обвиняют в мошенничестве при закупке медицинского оборудования.
Документ связан с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Особый порядок предполагает полное признание вины обвиняемым. Ранее Кувшинова перевели из СИЗО под домашний арест.
По делу проходят еще четыре фигуранта. Среди них заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по данным следствия, поставлял медоборудование. Он также находится под домашним арестом.
Расследование продолжается.
