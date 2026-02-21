Ричмонд
BZ: «Северные потоки» могут возобновить работу под руководством США

США начали вести переговоры по восстановлению газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило Berliner Zeitung (BZ).

США начали вести переговоры по восстановлению газопроводов «Северный поток». Об этом сообщило Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, Вашингтон хочет не только вернуть российский газ в Европу, но и установить полный контроль над его поставками. Это может лишить Европейский союз (ЕС) энергетического суверенитета, утверждает BZ. Лидеры стран ЕС могут оказаться в роли наблюдателей в этом процессе кулуарной дипломатии.

— Теперь мы наблюдаем, как… мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля! — передает слова депутата Европарламента и председателя партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази издание.

19 февраля журнал Der Spiegel со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что американская сторона якобы еще на ранних этапах была осведомлена о подготовке диверсий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По данным СМИ, Центральное разведывательное управление США обсуждало планы подрывов, однако позже выступило против них.

Подрыв газопроводов, по которым из России в Европу поставлялся газ, произошел несколько лет назад. Насколько продвинулось расследование инцидента — в материале «Вечерней Москвы».

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
