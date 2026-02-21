Синоптик Леус рассказал, когда в Москве сойдет снег

Снег в Москве в этом году сойдет позднее средней многолетней даты, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Учитывая высоту нынешнего снежного покрова (70 см), можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам», — считает он.
Леус предположил, что схода снега в российской столице следует ожидать во второй декаде апреля и ближе к её окончанию.
Он рассказал, что средняя дата схода снежного покрова в Москве приходится на 30 марта, а самым поздним сроком стал сход снежного покрова 16 апреля 2012 года и 17 апреля 2013 года. Он отметил, что 2012 году в конце февраля снежный покров достигал 39 см, а в марте — до 46 см. В 2013 году снежный покров в конце февраля достигал 40 см, а в марте — до 77 см.
Ранее Леус сообщил, что оттепелей, наблюдавшихся в Москве 13 и 14 февраля, в этом месяце, скорее всего, больше не будет.