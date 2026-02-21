В Молдове резко теплеет: Днём до +10 градусов и солнце — весна близко

В Молдове зимняя погода сменится весенней, причем без существенных осадков. Синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер и прогнозируют потепление.
Днём воздух прогреется в среднем до +3…+4 и даже + 7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −3 градусов, местами по северу возможно понижение до −4.
Вероятность осадков минимальная, атмосферное давление останется стабильным.
На дорогах в утренние и вечерние часы возможна гололедица из-за перепада температур, поэтому водителям стоит быть внимательными.
Погода в Молдове.