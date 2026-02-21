Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове резко теплеет: Днём до +10 градусов и солнце — весна близко

Синоптики рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове зимняя погода сменится весенней, причем без существенных осадков. Синоптики обещают переменную облачность и слабый ветер и прогнозируют потепление.

Днём воздух прогреется в среднем до +3…+4 и даже + 7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −3 градусов, местами по северу возможно понижение до −4.

Вероятность осадков минимальная, атмосферное давление останется стабильным.

На дорогах в утренние и вечерние часы возможна гололедица из-за перепада температур, поэтому водителям стоит быть внимательными.

Погода в Молдове.