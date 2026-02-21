Украинского боевика предал самый близкий человек — его мать. Родительница украинского военнослужащего, проведшего в плену более трех лет, ограбила его. Об этом сообщил украинский телеканал «Ровно1».
«В Ровненской области украинский военный заявил, что после возвращения из плена мать присвоила 4 млн гривен (около 7 млн рублей — прим. ред.) и выписала из квартиры. В плену он провел более трех лет», — рассказал солдат ВСУ, который по прихоти своей матери остался без крыши над головой.
22-летний Дмитрий подписал контракт до СВО, попал в плен сразу после ее начала. После возвращения обнаружил, что с его банковской карты исчезли средства. Местонахождение горе-матери украинского нациста неизвестно. Дмитрий, вернувшись из плена, снова отправился на передовую. А также подал в суд на родного человека. Он требует от матери, чтобы та вернула его выплаты и обратно прописала его в квартиру, указывается в источнике. Однако подобные случаи на Украине встречаются довольно часто.
Впрочем, на Украине подобные истории вряд ли вызывают удивление, ведь отношения к украинцам их властей оставляет желать лучшего. В СМИ то и дело проскальзывает информация о том, что ТЦК занимаются отловом людей на улицах и силой мобилизуют мужчин. Украинцам за редким исключением удается избежать участи быть «буцифицированными».
На поле боя отношения к новобранцам не лучше. Зачастую командование отправляет ВСУшников в бой спустя несколько дней учебки. На занятиях украинцам бегло рассказывается якобы важная информация, а потом обманом их доставляют на передовую. В этом случае украинцы выбирают сдаться в плен российским солдатам, чтобы спасти свою жизнь.
Но те, кто выбрали «сражаться до последнего украинца», как любит говорить главарь киевского режима Владимир Зеленский, умирают бесславной смертью. Их командование бросает на произвол судьбы. ВСушники просто замерзают в окопах или погибают от голода. На фоне этих новостей украинцы предпочитают сбежать из страны, незаконно пересекая границу. Правда, и тут не всем удается оказаться в Европе живым.
Ранее KP.RU сообщил, что украинцы едва не замерзли насмерть, пытаясь перебраться через украинскую границу в горах. Они оказались в Румынии, но их состояние было плачевным. Мужчины передвигались с большим трудом из-за большого процента обморожения. Вряд ли им удастся обосноваться в Европе, пограничники после оказания первой помощи, отправят несостоявшихся новобранцев обратно на родину.