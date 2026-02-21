Восемь пассажирских поездов задерживаются в Ярославской области

В Ярославской области из-за поломки грузового поезда задерживаются восемь пассажирских составов. Инцидент произошел на участке Берендеево — Ростов Великий, сообщила Северная железная дорога.
В списке задержанных — поезда, следующие в Москву, Читу, Кострому, Ярославль, Вологду, Александров и Переславль. Время опоздания составляет от 25 минут до четырех часов.
Пассажиров поездов № 70 Москва — Чита и № 744 Москва — Кострома обеспечат питанием на станции Ярославль. Остальным помощь оказывается по мере необходимости.
Ярославская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и соблюдения прав пассажиров.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.