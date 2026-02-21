Ричмонд
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсию в марте

Россиянам, отметившим в феврале 80 лет, с марта удвоят выплату к пенсии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Гражданам, отметившим в феврале 80 лет, начиная с марта в беззаявительном порядке будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии», — сказала она.

Депутат добавила, что сумма фиксированной выплаты будет составлять 19 169 рублей.