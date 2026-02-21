В Анапе убирают старые выбросы мазута, поднятых штормом

Ранее «КП-Кубань» сообщал, что работы по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. С начала операций по устранению последствий было собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очистка уже охватила более 3 тысяч километров пляжей.