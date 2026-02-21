В Анапе убирают старые выбросы мазута, поднятых штормом

После сильного шторма на берегу Анапы и в Темрюкском районе были обнаружены старые выбросы нефтепродуктов, которые сейчас убирают. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа “Тортуга” села Витязево», — говорится в сообщении.
На месте проведены работы по уборке, в которых участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрация Анапы и местные жители. За день было собрано 98 мешков штормового мусора и частиц нефтепродуктов.
Ранее «КП-Кубань» сообщал, что работы по ликвидации последствий разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе продолжаются. С начала операций по устранению последствий было собрано более 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Очистка уже охватила более 3 тысяч километров пляжей.