Генерал Кувшинов признал вину в мошенничестве и заключил досудебное соглашение

Ранее в Приморье арестовали начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу. Его обвиняют во взятке автомобилем премиум-класса. По версии следствия, с 2021 по 2025 год чиновник систематически передавал служебные сведения представителю коммерческой организации. Кроме того, он организовал выдачу лицензии на пользование недрами в Магаданской области. Это позволяло разведывать и добывать полезные ископаемые.