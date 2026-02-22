Великий пост-2026: когда наступает, особые даты, что можно и нельзя есть

Великий пост в 2026 году начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля — 48 дней, которые завершатся встречей Пасхи 12 апреля. Интересное совпадение: первый день поста — Чистый понедельник — в этом году приходится на День защитника Отечества, так что праздничный стол 23 февраля обойдётся без привычных мясных блюд.
Рассказываем, какие продукты под запретом, что можно есть в разные дни, кому разрешается не поститься и как сделать рацион сбалансированным.
Что можно и нельзя есть в Великий пост
Под строгим запретом весь пост: мясо и любые мясные продукты (колбасы, сосиски, паштеты), молоко, сливки, сметана, творог, сыр, сливочное масло, яйца, алкоголь (кроме выходных дней, когда разрешено немного вина, не более 200 мл).
Рыба разрешена только дважды за весь пост: на Вербное воскресенье (5 апреля) и на Благовещение (7 апреля). Правда, в 2026 году Благовещение выпадает на Страстную седмицу, поэтому провести его придётся без рыбы. А вот в Лазареву субботу (4 апреля) можно угоститься рыбной икрой.
Что можно есть: овощи, фрукты, зелень, ягоды (в любом виде), крупы и каши на воде (гречка, рис, овсянка, пшено, перловка, булгур), бобовые (чечевица, фасоль, нут, горох) — отличный источник белка, грибы, хлеб и выпечка без яиц и молока, макароны без яиц, орехи, семечки, сухофрукты, мёд, варенье, горький шоколад (от 70%), растительное масло — только в разрешённые дни, соевые продукты (тофу, соевое молоко, соевое «мясо»).
Особые дни
- 23 февраля, Чистый понедельник: рекомендуется полностью воздержаться от пищи и пить только воду;
- 4 апреля, Лазарева суббота: разрешена рыбная икра, горячая пища с маслом и вино;
- 5 апреля, Вербное воскресенье: разрешена рыба, горячая пища с маслом и вино;
- 10 апреля, Великая пятница: самый скорбный день, рекомендуется полное воздержание от пищи до выноса плащаницы (или только хлеб и вода);
- 11 апреля, Великая суббота: сухоядение или полное воздержание до первой звезды.
Календарь питания по дням: три режима строгости
В Великом посте действуют разные правила в зависимости от дня недели и конкретной седмицы (недели). Самые строгие недели — первая и последняя (Страстная). Разберём основные режимы.
Сухоядение (понедельник, среда, пятница)
Это самый строгий режим питания. В такие дни предписывается употреблять пищу, не подвергавшуюся термической обработке: сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мёд, хлеб (особенно чёрствый или подсушенный), а также квашения, соленья и зелень. При этом исключается любое растительное масло — даже в сыром виде для заправки салатов. Из напитков можно пить воду, соки, компоты.
Важно: сухоядение — это монашеский устав. Мирянам, особенно начинающим, священники обычно рекомендуют соизмерять строгость поста со своими возможностями и состоянием здоровья.
Горячая пища без масла (вторник и четверг)
В эти дни можно есть варёные, тушёные или запечённые блюда, но без добавления растительного масла. Каши на воде, отварные или запечённые овощи, супы, тушёные грибы — всё это разрешено.
Горячая пища с маслом и вино (суббота и воскресенье)
В выходные дни пост ослабляется: можно добавлять в блюда растительное масло и выпить немного красного вина (кагора) — не более 200 мл.
Кому можно не поститься
Церковь никогда не требует невозможного. Есть категории людей, для которых строгий пост может быть опасен. Им положены послабления или полное освобождение от поста:
- Беременные и кормящие матери. Здоровье мамы и ребёнка важнее. Можно отказаться от мяса только в среду и пятницу, обязательно посоветовавшись с врачом и священником.
- Дети до 7 лет освобождены от поста полностью. Детям постарше можно поститься мягко — например, отказаться от сладостей или мяса в отдельные дни.
- Люди с хроническими заболеваниями (диабет, язва, гастрит, анемия, онкология). Пост согласовывают с врачом, часто священник благословляет сокращённый вариант.
- Занятые тяжёлым физическим трудом, военнослужащие, путешественники. Церковь понимает: человек, работающий на морозе, не проживёт на хлебе и воде.
Врачи-эндокринологи отмечают, что не рекомендуется придерживаться ограничений в еде во время поста лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта и имеющим в анамнезе анемию или латентный дефицит железа.