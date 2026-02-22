Великий пост-2026: когда наступает, особые даты, что можно и нельзя есть

Это самый строгий режим питания. В такие дни предписывается употреблять пищу, не подвергавшуюся термической обработке: сырые овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, мёд, хлеб (особенно чёрствый или подсушенный), а также квашения, соленья и зелень. При этом исключается любое растительное масло — даже в сыром виде для заправки салатов. Из напитков можно пить воду, соки, компоты.