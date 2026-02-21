«Реал» проиграл «Осасуне» в Премере

Встреча «Реала» и «Осасуны» в рамках испанского первенства завершилась победой «Осасуны».
Анте Будимир, играющий за «Осасуну», открыл счет, в конце первого тайма, пробив пенальти. Игрок «Реала» Винисиус Жуниор сравнял во втором тайме, но незадолго до окончания матча Рауль Гарсия вывел свою команду вперед.
Команда «Реал Мадрид» продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице, но у «Барселоне» 22 февраля предстоит игра против «Леванте», при победе в которой клуб станет лидером.
Читайте материал «Коростелеву не удалось получить ни одной медали Олимпийских игр в лыжных гонках».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.