Что можно и нельзя делать в Лаптев день 22 февраля, который называют Капельницы

Православная церковь 22 февраля вспоминает святого Никифора из Антиохии. В народе принято праздновать Лаптев день. Все дело в том, что в названную дату плели лапти и чинили обувь. Но есть еще одно название — Капельницы. Оно связано со скорым наступлением тепла.