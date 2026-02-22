Что можно и нельзя делать в Лаптев день 22 февраля, который называют Капельницы

Православная церковь 22 февраля вспоминает святого Никифора из Антиохии. В народе принято праздновать Лаптев день. Все дело в том, что в названную дату плели лапти и чинили обувь. Но есть еще одно название — Капельницы. Оно связано со скорым наступлением тепла.
Что нельзя делать 22 февраля.
Не следует 22 февраля поднимать деньги с земли. Предки верили, что это может обернуться финансовыми проблемами. Кроме того, не рекомендуется продавать первую сплетенную пару лаптей. Считалось, что могут возникнуть проблемы с ногами.
Что можно делать 22 февраля.
По традиции, в указанную дату было принято плести лапти и ремонтировать обувь. Кроме того, день подходит для покупки новой пары обуви.
Согласно приметам, оттепель указывает на холодный март, а также о скором похолодании. В том случае, если 22 февраля холодная погода, то первый месяц весны окажется теплым.
