Что говорят и как просят прощения на Прощёное воскресенье

Но непосредственное происхождение фразы «Бог простит, и я прощаю» связано с монашеской традицией первых веков. В палестинских и египетских монастырях существовал обычай: перед Великим постом монахи уходили поодиночке в пустыню на все сорок дней, чтобы в полном уединении молиться и бороться со своими страстями. Они не знали, вернутся ли обратно — пустыня таила множество опасностей в виде диких зверей, змей, болезней и отсутствия воды. Поэтому перед уходом они собирались вместе и просили друг у друга прощения за все вольные и невольные обиды, прощаясь как перед смертью. И отвечали друг другу: «Бог простит, как и мы прощаем». Смысл был в том, что человек не берёт на себя смелость судить ближнего, но верит, что Бог, видящий сердца, рассудит справедливо, а его личная обида не стоит того, чтобы уносить её в вечность.