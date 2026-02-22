Холера тебя побери: как крестьяне лечились стихами Бальмонта

Если сразу заглянуть в приведенную в примечаниях библиографию, можно заметить, какой популярностью в названиях публикаций о народных медицинских практиках, обычаях и суевериях пользуются слово «тьма» и его производные. Название страшной толстовской пьесы «Власть тьмы», погружающей в мрачные закоулки крестьянской души, журналисты использовали в заголовках аж два раза, хотя и с дистанцией почти в 20 лет: в «Самарской газете» 1891 года и в «Царицынском вестнике» 1909-го, а подписанная псевдонимом Феникс заметка в «Биржевых ведомостях» 1910 года лаконично называется «Во тьме». Она цитируется в шестой главе «Холера» и отражает народные представления о том, откуда и для чего берется будто бы беспричинно появляющаяся и так же внезапно исчезающая холера: «Землю, вишь, баре забрали, а нас травить велено: народу уж больно много развелось». Рядом приведены столь же пессимистичные высказывания из других газетных публикаций о сознательной стратегии по сокращению населения, в существовании которой крестьяне ничуть не сомневаются: «Жить тесно стало, потому и народ морят… Чтобы, значит, “слободнее” на земле стало».