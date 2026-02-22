Играли в мафию: Беллоккьо выпустил сериал «Портобелло» о каморре и «отмене»

Почему же 86-летний ветеран итальянского кино Марко Беллоккьо взялся снова рассказывать эту историю? Просто подобных историй за последние годы произошло столько, что случай с Энцо превратился из феномена в притчу, в предупреждение, к которому не прислушались. В 1980-е это был лишь эпизод, позор итальянского правосудия, а в наши дни, на наших глазах одного за другим публично уничтожают людей с безупречной репутацией, с всенародным, а иногда и мировым признанием, позорят их под сомнительными предлогами, и никто уже даже не считает ни загубленные судьбы, ни ущерб культуре. Беллоккьо напоминает: именно такие вещи превращают народ в стадо, в толпу, они уничтожают страну. Чтобы раздавить честного человека, нужно мгновение, а чтобы нация оправилась от этого позора, иногда и десятилетий мало.