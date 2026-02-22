Для первых полетов в космос отбирали непородистых собак

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Советские ученые отбирали не породистых, а дворовых собак для участия в космических полетах. Это следует из материалов ТАСС-ДОСЬЕ.
«В 1949 году решениями президиумов Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР была утверждена доктрина космической биологии и медицины, предусматривавшая экспериментальные полеты в космос животных, в том числе собак. В качестве подопытных животных были выбраны непородистые собаки, поскольку они более выносливы и неприхотливы», — говорится в материалах.
Кроме того, собаки должны были иметь вес не более 6−7 кг и рост в холке не выше 35 см. Их подготовка велась в специальной лаборатории Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Минобороны СССР.
22 февраля 1966 года был запущен советский космический аппарат «Космос-110» с двумя собаками на борту — Ветерком и Угольком. Всего они провели на орбите Земли почти 22 дня и стали последними представителями своего биологического вида, побывавшими в космосе.