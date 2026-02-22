Для первых полетов в космос отбирали непородистых собак

«В 1949 году решениями президиумов Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР была утверждена доктрина космической биологии и медицины, предусматривавшая экспериментальные полеты в космос животных, в том числе собак. В качестве подопытных животных были выбраны непородистые собаки, поскольку они более выносливы и неприхотливы», — говорится в материалах.