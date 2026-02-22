DPA: сирийско-палестинский режиссер сделал на Берлинале заявление по Газе

Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899−1980) «Ребекка» (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного «Берлинского медведя» (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм «Золушка» (Cinderella, 1949). В настоящее время Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В различных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120−130 млн.