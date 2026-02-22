DPA: сирийско-палестинский режиссер сделал на Берлинале заявление по Газе

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Сирийско-палестинский кинематографист Абдалла Аль-Хатиб на церемонии награждения Берлинского кинофестиваля (Берлинале) использовал свою благодарственную речь для политического заявления по Газе, передает агентство DPA.
Его картина «Хроники осады» (Chronicles From the Siege), повествующая о попытках людей выжить в условиях оккупации, была признана лучшим дебютным игровым фильмом Берлинале. Аль-Хатиб обвинил правительство Германии в соучастии в «геноциде в секторе Газа». Кинематографист, вышедший на сцену с палестинским флагом, заявил, что однажды в Газе пройдет «прекрасный кинофестиваль». «Мы будем помнить каждого, кто был на нашей стороне, и каждого, кто был против нас», — утверждал он. — «Свободная Палестина отныне и до конца времен».
В зале были слышны как аплодисменты, так и возмущенные выкрики. Ранее ливанский режиссер Мари-Роз Оста, завоевавшая «Золотого медведя» за лучший короткометражный фильм, также со сцены выступила с критикой действий Израиля. Еврейское государство отвергает обвинения в совершении геноцида в секторе Газа, этой же позиции придерживается и правительство Германии.
Министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер дистанцировался от пропалестинской речи, произнесенной на церемонии награждения Берлинале. Как сообщили DPA в министерстве, Шнайдер был единственным представителем правительства ФРГ на церемонии. Во время выступления Абдаллы Аль-Хатиба министр покинул зал. Шнайдер, как указал представитель ведомства, считает эти заявления «неприемлемыми».
Берлинский кинофестиваль проходит с 12 по 22 февраля. В программу основного конкурса вошли 22 картины из 28 стран. Фильмы из России на фестивале не представлены. Главный приз Берлинале получил фильм «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака.
Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока (1899−1980) «Ребекка» (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера ВС США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. По итогам первого конкурса одного «Берлинского медведя» (именно так тогда назывались награды) получил диснеевский мультфильм «Золушка» (Cinderella, 1949). В настоящее время Берлинале все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским кинофестивалями. Каждый год сеансы киносмотра посещают более 300 тыс. человек. В различных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин по €120−130 млн.