В Черкасской области сотрудники ТЦК похитили священника канонической УПЦ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкасской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Первый Казацкий».
«Наши источники сообщают, что сегодня работниками ТЦК был похищен священник Свято-Михайловского храма УПЦ города Городище [Черкасской области] отец Анатолий Черненко. В настоящее время известно, что священнослужителя уже отправляют в одну из боевых бригад», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в указанном районе сотрудники ТЦК под видом просьб об исповеди или причастия для тяжелобольного «заманивают священников для дальнейшего незаконного задержания».
На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников «критически важных религиозных организаций», а в начале июня 2025 года Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, однако широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе «специальных критериев».
Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при экс-президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. В августе 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, направленный на фактический запрет деятельности канонической УПЦ на Украине. 2 июля 2025 года он лишил предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия украинского гражданства.