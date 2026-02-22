Народный календарь. Почему в Алексеев день, 25 февраля, нельзя рассказывать сны

Согласно народному поверью, в этот день нельзя рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то человека будут ждать неудачи в делах, а если сохранить в тайне, то они обязательно исполнятся, но это не распространяется на дурные сновидения. Кроме того, в Алексеев день не стоит отправляться в дальнюю поездку, иначе она закончится неудачей. Также 25 февраля лучше не планировать новые дела.