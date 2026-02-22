Ричмонд
Народный календарь. Почему в Алексеев день, 25 февраля, нельзя рассказывать сны

Согласно народному поверью, в этот день нельзя рассказывать свои сны. Считалось, что если ими поделиться, то человека будут ждать неудачи в делах, а если сохранить в тайне, то они обязательно исполнятся, но это не распространяется на дурные сновидения. Кроме того, в Алексеев день не стоит отправляться в дальнюю поездку, иначе она закончится неудачей. Также 25 февраля лучше не планировать новые дела.

К тому же в эту дату было принято заменять все мясные блюда рыбными — это, как считали в народе, приносит в семью удачу в любых делах.

Приметы погоды:

Если днем холодно, то весна придет рано и март будет теплым.

Звезды на небе красноватого оттенка — днем будет вьюга.

Ночью на стеклах появился иней — будет резкая смена погоды.

Вьюга сулит дождливое лето.

День был холодным и сухим — август будет жарким.

Именины отмечают: Мария, Евгений, Алексей, Антон.