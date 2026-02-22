Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне из-за угрозы экологической катастрофы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в столице страны в связи с масштабным загрязнением реки Потомак. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в столице страны в связи с масштабным загрязнением реки Потомак. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Причиной стал прорыв канализации 19 января, в результате которого в реку попало около 900 тысяч тонн сточных вод. Инцидент произошел всего в 15 километрах от Белого дома. Хотя утечку удалось остановить 9 февраля, администрация предупреждает о сохраняющихся рисках экологической катастрофы.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила локальную чрезвычайную ситуацию и запросила поддержку у Белого дома. Введение режима ЧС позволит FEMA координировать работы по ликвидации последствий загрязнения, говорится в сообщении.

18 февраля сообщалось, что специалисты продолжают работы в районе Вашингтона по ликвидации последствий крупного прорыва канализационной системы, произошедшего месяц назад и затронувшего реку Потомак. Участок предусмотрительно оградили, предупредив людей о необходимости избегать контакта с водой.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше