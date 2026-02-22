Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне из-за угрозы экологической катастрофы

Причиной стал прорыв канализации 19 января, в результате которого в реку попало около 900 тысяч тонн сточных вод. Инцидент произошел всего в 15 километрах от Белого дома. Хотя утечку удалось остановить 9 февраля, администрация предупреждает о сохраняющихся рисках экологической катастрофы.