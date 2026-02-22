Устали худеть или победили? Как Семенович, Аронова и другие звёздные пышки перестали зависеть от хейтеров

«Модельный бизнес, навязывая стандарты 90−60−90, делает всё, чтобы люди ненавидели себя. И мне бы не хотелось иметь дочь, которая в 14 лет перестанет есть, чтобы чувствовать себя красивой», — утверждает Екатерина. Также девушка потребовала разместить на серии своих снимков надпись «Двадцать лет назад фотомодель в среднем весила на 8% меньше, чем женщина средней комплекции, а сегодня модель весит на 23% меньше обычной женщины». Так Жаркова привлекла внимание к проблеме анорексии и доказала, что 90−60−90 — не абсолютный канон.