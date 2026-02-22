Ветерок и Уголек: почему для полетов в космос выбирали дворовых собак

Ранее KP.RU писал, что 19 августа 1960 года в космос были выведены две советские собаки — Белка и Стрелка. Животные стали первыми существами, которые обогнули Землю и благополучно вернулись на ее поверхность. Их полет стал важной вехой в истории освоения космоса.