Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерок и Уголек: почему для полетов в космос выбирали дворовых собак

ТАСС: Для первых космических полетов отбирали непородистых собак.

Источник: Комсомольская правда

Советские ученые выбирали не породистых, а дворовых собак для участия в космических полетах. Об этом свидетельствуют материалы ТАСС-ДОСЬЕ.

Участвующие в полетах собаки должны были весить не более 6−7 кг и иметь рост в холке не выше 35 см. Их подготовка проходила в специальной лаборатории Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Минобороны СССР.

«В качестве подопытных животных были выбраны непородистые собаки, поскольку они более выносливы и неприхотливы», — говорится в документе.

22 февраля 1966 года был выведен советский космический аппарат «Космос-110» с собаками — Ветерок и Уголек. Они провели на орбите Земли почти 22 дня.

Ранее KP.RU писал, что 19 августа 1960 года в космос были выведены две советские собаки — Белка и Стрелка. Животные стали первыми существами, которые обогнули Землю и благополучно вернулись на ее поверхность. Их полет стал важной вехой в истории освоения космоса.