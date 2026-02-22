Ветерок и Уголек: почему для полетов в космос выбирали дворовых собак

Советские ученые выбирали не породистых, а дворовых собак для участия в космических полетах. Об этом свидетельствуют материалы ТАСС-ДОСЬЕ.
Участвующие в полетах собаки должны были весить не более 6−7 кг и иметь рост в холке не выше 35 см. Их подготовка проходила в специальной лаборатории Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины Минобороны СССР.
«В качестве подопытных животных были выбраны непородистые собаки, поскольку они более выносливы и неприхотливы», — говорится в документе.
22 февраля 1966 года был выведен советский космический аппарат «Космос-110» с собаками — Ветерок и Уголек. Они провели на орбите Земли почти 22 дня.
Ранее KP.RU писал, что 19 августа 1960 года в космос были выведены две советские собаки — Белка и Стрелка. Животные стали первыми существами, которые обогнули Землю и благополучно вернулись на ее поверхность. Их полет стал важной вехой в истории освоения космоса.