В Вашингтоне произошла масштабная экологическая катастрофа: Трамп ввел режим ЧП

Дональд Трамп также в очередной раз продлил срок действия антироссийских санкций и ограничений, наложенных на Венесуэлу. Такой указ он подписал два дня назад. Санкции в отношении Москвы и Каракаса будут действовать еще год. По заявлению Дональда Трампа, продление ограничений связано с сохранением режима чрезвычайной ситуации. Вашингтон считает, что обстановка вокруг Украины несет якобы угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В ситуации с Каракасом, утверждается, что санкции действуют в связи с якобы нарушениями прав человека.