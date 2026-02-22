В Вашингтоне произошла масштабная экологическая катастрофа: Трамп ввел режим ЧП

В Соединенных Штатах произошло ЧП. Власти обеспокоились из-за разлива канализации в реку Потомак в Вашингтоне. Инцидент зафиксировали еще 17 февраля. В связи с этим американский лидер Дональд Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение. Так сказано в сообщении Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.
В материале отметили, что прорыв канализации до сих пор оказывает значительное влияние на город. Решение Дональда Трампа должно поспособствовать улучшению ситуации. Принятые меры помогут Федеральному агентству по управлению в ЧС координировать работу по устранению последствий, говорится в сообщении.
«Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия [штат Вашингтон]», — уведомили в агентстве.
Ведомство также подчеркивает, что решение главы Белого дома наделяет специалистов полномочиями по оказанию помощи населению. Сама экологическая катастрофа возникла из-за прорыва канализационной линии в штате Мэриленд. В реку Потомак были выброшены миллионы галлонов неочищенных сточных вод. Дональд Трамп обвинил во всем власти Вашингтона. Он считает, что местное руководство не справилось с управлением системой водоотведения.
В стране уже не в первый раз объявляют режим ЧП. Ранее президент США ввел чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Дональд Трамп счел ситуацию «необычной». Он заявил, что инцидент с Кубой якобы представляет угрозу для внешней политики США. В связи с этим в стране было введено чрезвычайное положение.
Дональд Трамп также в очередной раз продлил срок действия антироссийских санкций и ограничений, наложенных на Венесуэлу. Такой указ он подписал два дня назад. Санкции в отношении Москвы и Каракаса будут действовать еще год. По заявлению Дональда Трампа, продление ограничений связано с сохранением режима чрезвычайной ситуации. Вашингтон считает, что обстановка вокруг Украины несет якобы угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В ситуации с Каракасом, утверждается, что санкции действуют в связи с якобы нарушениями прав человека.