50 миллиардов за 18 лет ада? Как жена собралась потрясти металлургического короля Бешенцева

Ещё недавно никому не известный миллиардер Евгений Бешенцев собрался делить 50-миллиардное имущество со своей женой после того, как в конце прошлого года она подала на развод и публично на центральном ТВ обвинила его в алкоголизме, изменах, потребительском отношении к ней, а кроме этого — в регулярных побоях и даже попытке её убийства.