Звезда переживает депрессию: солнечная активность упала до самых низких значений за два года

ИКИ РАН: солнечная активность достигла рекордного минимума за два года.

Источник: Комсомольская правда

Солнечная активность упала до рекордно низких уровней за последние два года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз стремительным домкратом. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сложно представить, какие силы могут изменить этот тренд. Звезда, которая в начале года установила два рекорда текущего столетия (по интенсивности радиационного шторма и количеству сильных вспышек в одной области), выглядит совершенно истощенной.

В лаборатории добавили, что на данный момент ситуация напоминает начало длительной депрессии. Однако полное прекращение активности в этой стадии цикла все еще маловероятно.

Ранее KP.RU писал, что на Солнце появилась корональная дыра, напоминающая форму дракона. При определенной фантазии можно даже увидеть, как дракон словно выдыхает пламя.