Звезда переживает депрессию: солнечная активность упала до самых низких значений за два года

Солнечная активность упала до рекордно низких уровней за последние два года. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз стремительным домкратом. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сложно представить, какие силы могут изменить этот тренд. Звезда, которая в начале года установила два рекорда текущего столетия (по интенсивности радиационного шторма и количеству сильных вспышек в одной области), выглядит совершенно истощенной.
В лаборатории добавили, что на данный момент ситуация напоминает начало длительной депрессии. Однако полное прекращение активности в этой стадии цикла все еще маловероятно.
Ранее KP.RU писал, что на Солнце появилась корональная дыра, напоминающая форму дракона. При определенной фантазии можно даже увидеть, как дракон словно выдыхает пламя.